Entre exonérations et dépenses

La Ville de Verviers vient d’adopter un plan de relance pour lutter contre les effets de la crise liée au Covid-19. “Le collège a pris la pleine mesure de l’impact des mesures de confinement sur l’ensemble de secteurs commerciaux, sportifs et associatifs verviétois”, a en effet indiqué la bourgmestre Muriel Targnion, “c’est pourquoi grâce aux moyens mobilisés via la décision du Gouvernement wallon de faire intervenir les Provinces dans le financement des zones de secours, ce sont 750 000 euros qui seront utilisés à cette fin”. Ce plan comprend de nombreuses exonérations pour les opérateurs économiques verviétois et se divisera entre 187 664 euros de recettes non-perçues et 562 336 euros de nouvelles dépenses. Citons parmi les recettes non-percues la taxe sur les débits de boissons, celle sur les spectacles et divertissements ou encore la redevance sur les droits d’emplacements sur les marchés, sur les forains, les terrasses… Au niveau des dépenses, les mesures du chèque commerce (332 336 euros), de l’aide aux commerces impactés par les travaux (40 000), ou encore des chèques Horeca personnel communal (110 000) sont confirmées.