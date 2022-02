Verviers Les travaux de la place du Martyr débuteront notamment le 3 mai…

Les travaux dans le cadre du projet Verviers Ville Conviviale se poursuivent. La Ville vient de présenter le planning des prochains chantiers. "Voici 2 ans et demi désormais que le chantier de rénovation du centre-ville a débuté. Et nous entrons cette année dans une période charnière. Les phases Fabiola, Xhavée/Crapaurue et place Verte seront terminées pour la fin de l’été. En parallèle, en mai prochain, c’est la place du Martyr/Cour Fischer, la dernière grosse phase du chantier, qui débutera", explique-t-elle via un communiqué.