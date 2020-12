La crise politique verviétoise entamée en juillet dernier continue de laisser des traces… et ouvrira le bal encore en 2021. Le gros point à l’ordre du jour, et pour lequel la séance du conseil communal de ce lundi soir était organisée, concernait le vote du budget communal 2021. Un vote qui n’aura pas eu lieu puisque, pour rappel, le PS a refusé de voter celui-ci le mois dernier, considérant "qu’il doit être voté par une majorité durablement installée", soulignait alors le chef de groupe Malik Ben Achour.

Si le budget 2021 ne peut être voté avant ce 31 décembre, la Ville s’est vue dans l’obligation de recourir aux douzièmes provisoires pour assurer les affaires courantes. C’est ainsi que le conseil communal s’est exprimé en faveur du vote (32 voix pour et 3 abstentions du PTB) d’un (premier) douzième provisoire pour le mois de janvier 2021 afin de permettre d’engager et de régler, dès le début de l’année 2021, les dépenses indispensables pour assurer le bon fonctionnement des services communaux, à savoir le paiement de son personnel, taxes, assurances… Pas question donc de faire des investissements.

Côté opposition, seul le PTB, par l’intermédiaire de son chef de groupe Laszlo Schoonbroodt, a souligné son inquiétude face à cette situation en pleine crise sanitaire. "On a une majorité au ralenti alors que la crise sociale s’accélère". "Il est temps de sortir des chamailleries pour en venir à l’intérêt général", a-t-il fustigé. Le CDH (membre du Cartel aux côtés du MR et Nouveau Verviers) et Ecolo, en discussions pour la construction d’une Union communale incluant le PS, ont suivi positivement ce vote. Les élus espèrent un accord (et un budget) avant février 2021. Et la bourgmestre Muriel Targnion de préciser que pendant ce temps "il y a bien un collège avec un bourgmestre qui continue de travailler !".