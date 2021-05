La cinquième chambre du tribunal correctionnel d'Eupen, a rendu, mercredi, un jugement à l'encontre d'un trentenaire accusé de 388 préventions relatives à des "sextorsions", commise sur internet, au préjudice d'une quarantaine d'adolescentes. Dans un jugement détaillé, de plus de 100 pages, le tribunal est revenu sur les différentes préventions qui lui sont reprochées à savoir: viol, agression sexuelle, traitements inhumains, outrages aux bonnes mœurs, extorsion et chantage, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique sur internet, voyeurisme et menace. Le prévenu habitant à Bullange, qui a été reconnu coupable de la majorité des préventions, écope d'une peine de prison de 10 ans assortie d'une mise à disposition du gouvernement pour 10 ans également. L'habitant de Bullange était aussi poursuivi pour avoir abusé des moyens de communication mis à sa disposition par la Communauté germanophone, qui était son employeur.

C'est d'ailleurs sur son lieu de travail, à Eupen, que le prévenu avait été interpellé en septembre 2016.

Le trentenaire avait créé au moins cinq faux profil sur les réseaux sociaux, en falsifiant son âge, afin d'entrer en contact avec des adolescentes. Il leur demandait de lui envoyer des photos, dans des positions de plus en plus suggestives. L'homme avait aussi exigé de ses victimes qu'elles se pénètrent avec différents objets, tout en se prenant en photo ou en se filmant. Ces faits lui ont valu d'être reconnu coupable de viol, même s'il n'est pas entré en contact physique avec ses victimes.

Lors de l'analyse du matériel informatique saisi, les enquêteurs avaient également découvert des vidéos attestant des traitements inhumains. Sur certaines vidéos, des jeunes filles âgées d'une douzaine d'années boivent leur urine, mangent leurs excréments ou prennent en bouche un tampon hygiénique souillé, comme leur avait ordonné le prévenu.

Au vu de la gravité des faits, de la longueur de la période infractionnelle, du manque d'empathie et de prise de conscience de sa culpabilité, de la personnalité du prévenu et du risque de récidive existant, le tribunal a opté pour une peine de prison sévère.

Le tribunal a fait droit à la demande d'arrestation immédiate formulée par le parquet qui craignait que le prévenu ne tente de se soustraire à la sanction, malgré le respect des conditions établies dans le cadre de sa libération de détention préventive.