100 ans de la cathédrale de Malmedy : programme des festivités Verviers Aude Quinet Conférence, messe, exposition, animation "son et lumière" et concerts gratuits animeront les lieux les 8, 9 et 10 octobre.

© Tonneau

A l’occasion du 100° anniversaire de la cathédrale de Malmedy, la Ville de Malmedy avec le soutien de la fabrique d’église, de l’unité pastorale le Malmedy et du Royal Syndicat d’Initiative, propose les 8, 9 et 10 octobre une commémoration sous diverses formes.



L’histoire de la cathédrale de Malmedy est exceptionnelle. Abbatiale bénédictine à l’époque de la principauté, elle devient église paroissiale après la Révolution française puis décanale avant d’être élevée au rang de cathédrale sous l’éphémère diocèse d’Eupen-Malmedy de 1921 à 1925. Depuis lors, elle a conservé ce titre selon le code de Droit canonique (Can. 1218).



Programme de la commémoration



Vendredi 8 octobre, une conférence "Une cathédrale à Malmedy, pourquoi ?" aura lieu à 19h30 à la Salle de la Fraternité (gratuit).

Wilfried Jousten, bibliothécaire et archiviste au Parlement de la Communauté Germanophone de Belgique à Eupen, développera lors de cette conférence les circonstances historiques de la création de l’éphémère diocèse d’Eupen-Malmedy qui ont permis à l’église de Malmedy d’être élevée au rang de cathédrale. Réservation souhaitée.



Samedi 9 octobre, une séance académique aura lieu à 11h, sur invitation. L'après-midi, à 15h et 16h (gratuit), des visites guidées de la Cathédrale sont organisées (maximum 40 personnes par visite). Des concerts sont également programmés à la cathédrale, de 20h à 22h15, avec en première partie la Chorale Alba Nova, et en deuxième partie la Chorale gospel « Action team ». Le Paf est de 10 euros. Réservation souhaitée.



Dimanche 10 octobre à 10h30, une messe d’action de grâces aura lieu en présence du vicaire épiscopal Émile Piront. Après la célébration, un partage convivial est prévu autour d’un verre de l’amitié .



Des concerts gratuits animeront ensuite les lieux : à 13h et 13h45, par l’Académie de musique de Malmedy ; à 14h45, par la « La Royale Malmédienne », chœur d’hommes ; et à 16h, Ben Camberlein.



En plus ...



Une animation "SON ET LUMIÈRE" permanente est organisée du 8 octobre au 10 octobre de 12h à 20 h (gratuit) à l'intérieur de la cathédrale, réalisée par Guy Comté.



Le public pourra également découvrir l'exposition de photographies "Dans l’objectif de la Cathédrale", du 9 octobre au 14 novembre, dans la Cathédrale (gratuit).

Suite à un concours, un jury a sélectionné les 20 plus belles photographies de la Cathédrale réalisées par des photographes amateurs et professionnels.



Par ailleurs, une bière « LA CENTENAIRE », a été spécialement brassée à l’occasion du centenaire par la Brasserie de Bellevaux : 15 € le pack de 6 bières.

Les bénéfices de la vente iront au profit de la restauration de la Cathédrale.

Vous pourrez acheter la bière au Malmundarium ainsi qu’à l’entrée de la cathédrale certains week-ends.

Vous pouvez également faire un don directement sur le compte de la fabrique d’église de Malmedy BE59 7320 4641 2026 pour la restauration de la cathédrale, avec comme communication : "Restauration de la Cathédrale de Malmedy".



Informations et réservations :

Imelda HEUSCHEN – imelda.heuschen@malmedy.be – 080/799.939 ou magali.sante@malmedy.be 080/799.668 et 080/799.635