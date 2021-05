Le service roulage de la ZP Fagnes (appuyé par le service prévention et la police fédérale de Liège) a procédé à des contrôles alcool et drogue ce lundi 24 mai en soirée sur Jalhay et Theux.

En tout, 165 véhicules ont été contrôlés.

7 permis de conduire ont été retenus dont : 3 permis retenus pour une durée de 3 heures; 3 permis retenus pour une durée de 6 heures; et 1 permis retiré immédiatement 15 jours (taux le plus important = 0.71 Mg L. air. exp).