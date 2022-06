Se promener à Sourbrodt avec Handicap International

Il y a quelques jours Handicap International a lancé la 2e édition de sa campagne #WeMoveTogether, qui durera jusqu’au 28 juillet. Durant cette période, l’organisation non gouvernementale invite les Belges à découvrir sept promenades inédites tracées dans les villes et les espaces naturels de Belgique. Par ce biais, Handicap International souhaite sensibiliser le grand public à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes vivant avec un handicap physique.

"Les personnes avec un handicap physique continuent à être désavantagées", affirme Erwin Telemans, directeur général de Handicap International Belgique. "Leurs opportunités sont moindres dans tous les domaines : enseignement, travail et soins de santé. Ils sont socialement mis à l'écart, parfois même par leur propre famille. En mettant à leur disposition des aides de base telles que des béquilles ou un fauteuil roulant, nous améliorons considérablement leur qualité de vie. Pour nous, la promenade est une forme de divertissement qui va de soi. Pour des millions de personnes dans le monde, ce n'est qu'un rêve, qu'elles espèrent pouvoir réaliser un jour…"

En organisant la campagne #WeMoveTogether, Handicap International Belgique souhaite sensibiliser les Belges à cette problématique mondiale. En collaboration avec des partenaires locaux, l’association a donc tracé 7 itinéraires de promenade inédits à Auderghem, Villers-la-Ville, Sivry-Rance, Hoogstraten, Meulebeke, Hasselt et, en province de Liège, Sourbrodt.

Lacet bleu

Ces promenades sont diversifiées, tant par leur cadre (ville ou nature), leur longueur (de 1,5 à 12 kilomètres) et leur niveau de facilité (grand public ou marcheurs entraînés). Ces parcours font découvrir des sites remarquables : champs de lavande, fermes, brasseries, prairies de fleurs à couper, bois, rivières, plaines de jeux et abbayes.

Lors de vos arrêts, des experts de Handicap International, tels que le spécialiste de la réadaptation Eric Weerts, partagent leur expérience et leurs souvenirs avec vous via des podcasts

Les Belges qui souhaitent soutenir la campagne #WeMoveTogether peuvent télécharger les itinéraires jusqu’au 28 juillet via www.handicapinternational.be, partir en promenade et partager une photo ou un message sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeMoveTogether. Pour un geste encore plus marquant, ils peuvent commander en ligne des Lacets Bleus (le symbole de la campagne), les porter et afficher ainsi leur conviction : tous les êtres humains ont droit à des soins de réadaptation abordables et de qualité. Une paire de Lacets Bleus – fabriqués en tissu recyclable – coûte 3 euros. En les achetant, vous offrez un avenir meilleur aux personnes avec un handicap.