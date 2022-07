Victime des inondations, la piscine de Stavelot ouvre ce vendredi

Évidemment, la piscine de Stavelot n'avait pas été épargnée par les terribles inondations de mi-juillet 2021. "Les machines ont été inondées, l'électronique est foutue. Vu qu'on ouvre uniquement en été, on a pris la décision de ne pas rouvrir et d'essayer de la remettre en état pour la prochaine saison", déclarait à l'époque l'échevin des Travaux, Fabien Legros.

Presque un an jour pour jour après les hostilités, qui avaient vu l’Amblève sortir de son lit, le bassin communal des Bressaix s’apprête à rafraîchir les baigneurs du sud de l’arrondissement de Verviers - qui, depuis le 1er juin, peuvent déjà se rendre à la piscine "voisine" malmédienne "Mon Repos".

"Dès l'automne dernier, la Régie communale autonome (RCA), qui gère la piscine, s'est attelée à faire réaliser le nettoyage des boues et l'évacuation du matériel détruit, puis à organiser la réparation. Un dossier compliqué, non seulement parce qu'une telle installation est complexe, mais aussi parce que la situation générale perturbe depuis plusieurs mois le fonctionnement des entreprises. Malgré cela, les différentes interventions ont pu être programmées : électricité, chauffage, désinfection, filtration, circulation de l'eau", se réjouit ainsi le président de la RCA et échevin des Sports, Patrice Lefebvre.

Tarif inchangé

De quoi redonner une seconde vie à cette piscine du quai des Vieux Moulins, créée en 1934 (bientôt 90 ans !). Et annoncer une réouverture pour le vendredi 1er juillet prochain - le bassin se trouve actuellement en phase de remplissage. "Dès ce 1er juillet, après deux étés perturbés (en 2020, la pandémie a fortement impacté les infrastructures de loisirs), la piscine de Stavelot va donc retrouver son rôle au cœur de vacances que l'on espère enfin paisibles", conclut Patrice Lefebvre, précisant que le tarif d'entrée est resté inchangé.