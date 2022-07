Quatre présences à Tomorowland et nouvel album en préparation pour le Liégeois DJ Flash

Il a 33 ans, il est originaire de Liège et cela fait désormais 14 ans qu’il est dans le monde la musique. Lui, c’est DJ Flash. Connu pour avoir réalisé la première partie d’artistes comme David Guetta ou Gims, celui qu’on a pu apercevoir par le passé en radio n’en finit pas de grimper les échelons.

Il y a quelques semaines, le rappeur français Vegedream a dévoilé un featuring avec le DJ Belge lors d’un live dans la célèbre émission Planète Rap sur Skyrock. Et dans les semaines à venir, le Liégeois enchaînera les festivals, dont Tommowland où on pourra apprécier la musique de celui qui sera le seul DJ wallon à participer lors des trois weekend du festival anversois (le 16 juillet, le 17, le 24 et le 31). Une belle reconnaissance.





'Pour moi, jouer à Tomorrowland, c'est un rêve. Pour reprendre une métaphore sportive, c'est comme si un joueur du Standard signait au Real Madrid', précise-t-il dans un large sourire. Les deux clubs cités n'ont pas été choisis au hasard. Gary, de son prénom, est un fervent fan des Rouches (il avait notamment été choisi comme modèle pour présenter le nouveau maillot l'été dernier) et son lien avec les Merengue s'appelle… Thibaut Courtois, dont il partage le label, Wanted Music.

Mais ce qui caractérise surtout cet hyperactif, ce sont les sonorités uniques de ses sons, nées dans la difficulté de la crise du sanitaire. "Durant le confinement, j'ai dû réfléchir à ce que j'allais faire. Soit arrêter la musique, soit mordre sur ma chique. J'ai choisi la deuxième option. J'ai réinvesti dans un nouveau studio et je me suis mis à fond sur plusieurs projets. Durant l'été 2020, j'ai sorti un premier track ('Sans Limites') qui allie musique française et néerlandaise, ce qui était assez précurseur à l'époque. Cela a été un moyen de toucher notre pays entier mais aussi la France et les Pays-Bas."

Bingo. Les succès se sont enchaînés sur ses tracks, avec plus de trois millions d'écoutes toutes plateformes confondues (dont un million pour 'Sans limites' sur Spotify!). Et le voilà désormais sur le projet d'un deuxième album, après 'Mon imagination', sorti en 2013. "Mais en presque dix ans, la couleur et l'identité de ma musique ont changées", termine-t-il. "Ce sera un album qui mélange les cultures car j'adore m'instruire. Mes voyages en Afrique m'ont notamment beaucoup inspiré. Il y aura un volume 1 et un volume 2. J'ai une trentaine de tracks que je dois trier mais une chose est certaine : l'album sera ensoleillé."

Cela tombe bien : l’été ne fait que commencer.