Inondations : "C’est comme si on redémarrait tout à zéro, c’est particulier"

Le magasin de décoration et de tissu d'ameublement de la famille Kerf, c'est une institution à Ensival. Françoise Dumont, à la tête de l'enseigne Kerf Déco depuis 2015, bichonne son commerce depuis toujours et fait de la satisfaction de sa clientèle son leitmotiv. Alors, mi-juillet 2021, quand l'eau monte à une allure folle et ravage complètement son commerce de la Grand Place, c'est l'horreur. "J'ai vécu les événements via les réseaux sociaux, explique Françoise Dumont. J'ai vu des photos, des vidéos de l'eau rue des Weines et l'eau était déjà à hauteur des étages. Le lendemain du drame, le jeudi 15 juillet, je n'ai pas encore pu me rendre sur place. L'eau n'était toujours pas redescendue. C'est le vendredi que j'ai pu constater les choses sur place. Avec les photos et les vidéos que j'avais vues, je m'étais préparée au choc mais, une fois que je suis arrivée, j'ai été dépassée. Je ne m'imaginais pas l'ampleur des dégâts."

"Rien n’était récupérable"

Directement, Françoise Dumont s'est lancée dans le nettoyage de son magasin. Elle n'a pas réfléchi et a foncé. Elle a aussi pu compter sur un immense mouvement de solidarité. "On a vidé les lieux, on a nettoyé, on s'est occupé de tout l'administratif, poursuit-elle. On n'arrêtait pas. On a très vite constaté qu'il ne restait rien, que rien n'était récupérable. C'est inimaginable de voir la force de l'eau, de voir tout ce qu'elle a pu déplacer."

Battante, la commerçante d'Ensival a décidé rapidement de relancer son activité, à quelques mètres de son commerce ravagé, toujours sur la Grand Place, dans un bâtiment familial tout aussi dévasté. "On a choisi de déménager et de tout refaire dans ce nouveau commerce. On a réalisé six mois de travaux pour finalement rouvrir notre enseigne à la mi-avril. Entre-temps, j'avais disposé d'un conteneur mais il me servait plutôt d'entrepôt, de lieu de rangement. J'y ai accueilli des clients mais ce n'est pas facile d'imaginer un magasin comme le mien dans un conteneur."

"Jamais eu l’idée d’aller ailleurs"

Elle espérait donc reprendre le plus vite possible dans de nouveaux murs. Sa nouvelle surface commerciale flambant neuve se présente sur deux niveaux et elle représente plus que jamais cet optimisme que Françoise Dumont veut garder. "On s'accroche et on va de l'avant même si on doit se dire que c'est comme si on redémarrait tout à zéro, c'est particulier. On doit tout racheter, tout réorganiser, tout repenser. Mais peu importe la charge de travail que ça représente, je n'ai jamais eu l'idée d'aller ailleurs ou d'arrêter. Je comprends ceux qui décident de partir, ceux qui craignent maintenant cette proximité avec l'eau. Il y a ceux qui désertent et ceux qui sont attachés à leurs racines. J'essaie de me dire que ce qu'on a vécu est exceptionnel."