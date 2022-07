Mobilisation pour l’IVG à Verviers

Une cinquantaine de personnes, des membres des régionales PAC (Présence et Action Culturelles) Verviers, CEPAG (Centre d'Éducation Populaire André Genot) Verviétois, FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) Verviers, Mouvement Personnes d'Abord, mais aussi des militants socialistes (de Verviers, Welkenraedt, Malmedy…) et des militants pro-IVG… Bref, du monde ce lundi sur le coup de 17 h 30 devant la fresque Acrobates rue de Heusy pour manifester "notre solidarité avec les femmes et les personnes qui vivent aux États-Unis et pour inscrire ce droit à l'avortement dans la constitution belge".

Pour Boris Collin, responsable du centre de planning familial FPS Liège et Spa, "protéger ce droit à l'avortement" est essentiel, vital oserions-nous écrire. "En tant que centre de planning familial, il nous paraît fondamental d'avoir accès à l'IVG dans des conditions sécurisées peu importe les finances. Appartenant aux Femmes Prévoyantes Socialistes, les valeurs féministes accentuent nos voleurs de défense du droit des femmes, le droit de pouvoir décider de leur corps et des moments de leur vie, le pouvoir de choisir en prenant en compte la question de la santé publique (les bonnes conditions, pas dans la clandestinité)… Le libre choix", souligne-t-il.

Avant la photo de groupe devant la fresque, ce "geste symbolique pour ce combat qui n'est malheureusement pas fini", le député socialiste Malik Ben Achour (l'un des trois intervenants, avec Aurélie Kaye) a insisté sur ce qui est, pour lui, "le résultat d'une offensive massive et coordonnée contre le droit des femmes, une offensive dont nous ne sommes pas préservés".