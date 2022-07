Rescapée des inondations, Corinne avait dû fuir par les toits : "Parfois, j’ai des sensations, des odeurs qui me reviennent"

Corinne Dalem vit rue La Raye à Verviers, à quelques mètres du pont du même nom qui a été totalement ravagé par les inondations. Un an après le drame durant lequel elle a fui par un toit, elle revit dans son bungalow entièrement refait. "Aujourd’hui, on espère que ça n’arrivera plus jamais", dit-elle.

Corinne Dalem vit dans le quartier du pont de La Raye, depuis près de 40 ans, entre Ensival et Pepinster. Depuis 13 ans, elle est propriétaire de la maison jouxtant celle de son enfance, à savoir celle occupée par sa maman. Vu la disposition du quartier, on peut dire que Corinne et sa famille ont le nez sur la Vesdre. Il y a un an, quand la rivière devient colère, elle se rend rapidement compte que la situation va dégénérer.

"On n'avait jamais vu l'eau monter si haut, dit-elle. On n'avait même jamais eu d'eau dans les caves. Par acquit de conscience, on a rentré les poules qui étaient sur le terrain devant la maison dans le garage. On s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on allait faire car l'eau ne se calmait pas. Comme j'habite dans un bungalow, je suis allée chez ma maman, à côté, et on s'est mis à l'abri, à l'étage, avec mon compagnon. Ma maman était partie. On a commencé à voir passer des arbres, des crasses dans l'eau et tout s'encastrait dans les pilastres du pont. Ça faisait un boucan incroyable. On a commencé à entendre les meubles bouger dans la maison. On n'a pas réfléchi longtemps, quand c'est comme ça, l'instinct de survie l'emporte. On est sorti par le toit et on a atteint le talus du chemin de fer derrière la maison. On avait réussi à mettre la voiture à l'abri en hauteur donc on l'a récupérée et on est allé chez ma sœur, à Heusy."

Le temps de reprendre leurs esprits et de se poser, Corinne et son compagnon reviennent chez eux, via des itinéraires de fortune, souvent à pied, puisque le pont qui relie le quartier à la nationale est inaccessible en auto. "On était coupé du monde. On n'a rien eu de la commune de Verviers, alors que nous sommes sur son territoire. On a été oublié, sans arrêt. Je pense que quelqu'un est venu une seule fois parce qu'on avait parlé de nous à la télé. Heureusement, c'est Pepinster qui nous a soutenus énormément."

Si les travaux au bungalow sont terminés depuis la mi-juin, Corinne a décompté les jours pour retrouver un intérieur digne de ce nom. "Je suis partie vivre chez ma maman un mois et demi, le temps qu'on casse tout ce qu'on devait. Mais j'avais envie de revenir chez moi. On a dormi sur un matelas posé sur les hourdis, et on occupait les pièces, l'une après l'autre, le temps qu'elles soient refaites."

Un an après la catastrophe, Corinne ne peut s'empêcher d'y penser. "En un an, bien sûr qu'on a envie de baisser les bras, poursuit-elle. Mais ce qui fait tenir, c'est le soutien de l'entourage et des voisins dans le quartier. Il y a eu une très grande solidarité entre nous. Et chacun était content pour l'autre quand les choses avançaient d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on espère que ça n'arrivera plus jamais. Notre chance quelque part, c'est que nos assurances ont bien fonctionné, rapidement. Ici, je dis que c'est terminé, entre guillemets, c'est refait comme si rien ne s'était passé. On revit, oui, mais moralement, en un an, on est passé par de très mauvais moments. Alors, on y pense, oui, comme si c'était un mauvais rêve. Parfois, j'ai des sensations, des odeurs qui me reviennent."

Pour se rappeler cette solidarité et pour resserrer les liens d’un cran, les habitants du quartier devraient d’ailleurs organiser un barbecue, entre eux, cet été.