Yoann Frédéric, nouveau directeur des Francofolies de Spa

C’est officiel: le festival des Francofolies de Spa a trouvé son futur nouveau directeur. Il s’agit du Spadois Yoann Frédéric.

"Au bout d'un long processus de sélection, les instances de l'ASBL Belgomania ont désigné Yoann Frédéric pour reprendre la direction des Francofolies de Spa , peut-on lire dans le communiqué. Après plusieurs années passées au sein de l'agence Impact Diffusion où il aura collaboré en tant que chef de projet à de multiples rendez-vous événementiels et culturels (Francofolies de Spa et de Kinshasa, Fêtes de Wallonie, Brussels Summer Festival, Vibrations, etc.), Yoann Frédéric aura pris en mains la coordination générale du festival Les Solidarités à Namur, durant 5 éditions couronnées de succès public et critique" .

Le Spadois, qui est également échevin au sein de la cité thermale, succédera, en octobre prochain, à Charles Gardier et Jean Steffens.Ces derniers occupaient le poste de co-directeurs depuis la toute première édition en 1994.

"Si Charles et Jean ont souhaité faire place à une nouvelle génération capable d’apporter un souffle neuf, ils continueront – sous d’autres formes – à mettre leurs compétences et leur passion au service d’un festival auquel ils auront tant apporté. Il appartiendra alors à la nouvelle direction et son équipe expérimentée d’écrire les nouvelles pages de la belle aventure francofolles en préparant l’édition 2023 avec déjà, en ligne de mire, une édition 2024 exceptionnelle qui célébrera 30 ans de Francofolies à Spa"

, conclut le communiqué.