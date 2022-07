Theux : Deux blessés après une collision à moto avec un sanglier à Bronromme

Une moto, plus précisément un trike, a percuté un sanglier ce dimanche vers 11h à Bronromme, entre Theux et Stoumont, indique Sudinfo. Le véhicule a terminé sa course dans un arbre, le conducteur et son passager ont été blessés. Deux ambulances de la zone Vesdre- Hoëgne & Plateau, l’hélicoptère médicalisé de Bras-sur-Lienne et les pompiers avec un véhicule de désincarcération sont intervenus. Les deux victimes originaires de Sart-Bernard ont été conduites à l’hôpital.