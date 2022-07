Trois-Ponts : La distillerie Dr Clyde ravagée par un incendie

Ce samedi 16 juillet, vers 15 heures, un incendie s'est déclaré à la distillerie Dr Clyde, route de Coo à Trois-Ponts. «On était sur place, une distillation était en cours. On venait d'aller voir, avant de retourner travailler dans les caves. Le courant s'est coupé et quand on est remonté le chalet était en feu. Il y avait des flammes partout», raconte Olivier Fossoul, un des propriétaires. «On était aux premières loges malheureusement», partage une voisine qui a vu la force des flammes de son jardin, «Vu que c'était de l'alcool et des bonbonnes, ça brûlait bien. On a appelé les secours, mais ils étaient déjà prévenus. On est choqués parce que ce sont de bons amis».

Les pompiers de la zone de secours Warche Amblève Lienne étaient déjà en intervention sur un feu de bois de 1500 m2 à Bévercé. «Une partie des effectifs est restée sur place, et une autre est allée sur Trois-Ponts. En plus de l'autopompe et du camion-citerne de notre zone, on a dû demander des renforts à la zone 4 qui a envoyé une autopompe, une auto-échelle et un camion – citerne», explique la capitaine Alain Close. «Le feu a menacé une partie de l'habitation et une partie des caves a été touchée. Au moins une bonbonne a explosé.» L'unité de production, située à l'arrière dans des constructions en bois, a quant à elle été complètement ravagée… un an à peine après avoir été inondée. «Six fûts de rhum et de whisky avaient été emportés et on a dû refaire tout le terrain. On se demande pourquoi une chose comme ça nous arrive une fois de plus.»

Pas question de baisser les bras pour les deux associés, ils vont accélérer le déménagement et l’agrandissement sur lequel ils planchaient déjà… vers un nouveau emplacement sur la commune de Trois-Ponts.