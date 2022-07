Un an après, fin du nettoyage de la Vesdre

Un an exactement après les inondations meurtrières qui ont touché la Wallonie, un grand nettoyage de solidarité de l’ONG belge River Cleanup a marqué, samedi à Verviers, la fin du nettoyage de la Vesdre.

Comme de coutume, plus de cent bénévoles venus des quatre coins du pays ont retroussé leurs manches, ramassant pas moins de 2 000 kg de déchets. "Grâce à cette action, le travail dans la rivière de la Vesdre est pour ainsi dire terminé et il n'y a plus de zones à nettoyer. À partir de septembre, l'accent sera donc mis sur l'Ourthe. De nombreuses actions y ont déjà été menées mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche", indique Wannes Vercauteren, chef de projet chez River Cleanup.

À cette occasion, l'ONG belge a tenu à remercier "tous les héros du nettoyage de River Cleanup" et de nombreuses autres organisations et entreprises "pour leur travail acharné après les inondations", en organisant l'événement "River Solidarity Event", avec une exposition de photos en plein air mettant à l'honneur les bénévoles en pleine action.

Cent opérations

En tout, plus de cent opérations de nettoyage solidaires ont été menées en bord de Vesdre par River Cleanup, mais aussi le SPW, l’armée, la Protection Civile, Contrat de Rivière Vesdre, les pompiers et d’autres organisations bénévoles.

En plus de ses opérations de nettoyage déjà prévues à travers le monde, l’ONG aura mis en place au lendemain des inondations des opérations d’aide dans 19 communes touchées le long de la Vesdre, de l’Ourthe, de la Hoëgne et a mobilisé plus de 6 200 bénévoles pour nettoyer près de 200 tonnes de déchets sur les berges et aux alentours.

"Au cours des opérations d'aide, nous avons nettoyé une multitude de choses, dont environ un tiers de plastique, mais aussi des meubles de jardin, des pneus de voiture, des réfrigérateurs et même des plaques d'immatriculation, ce qui reflète bien l'incroyable violence des inondations, ajoute M. Vercauteren. Le traumatisme était clairement visible. Les victimes qui sont venues nous remercier les larmes aux yeux nous ont donné la force et l'énergie nécessaires pour continuer notre travail, semaine après semaine."