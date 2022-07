Quatre agricultrices liégeoises finalistes pour la plus belle prairie wallonne

Quatre agricultrices situées à Recht et Bullange font partie des dix finalistes du concours Qu'elle est belle ma prairie. Organisé par la FUGEA, Natagora et Natagriwal, le concours valorise, entre autres, l'élevage extensif en autonomie fourragère.

Les quatre agricultrices liégeoises ont été sélectionnées pour la qualité biologique de leurs prairies et la durabilité des systèmes mis en place dans leurs fermes.

Face aux crises combinées du climat et de la biodiversité, face aux innombrables enjeux de sécurité alimentaire, de santé publique, d'environnement auxquels est confronté le secteur agricole, il est plus important que jamais de mettre en avant les agriculteurs exemplaires qui apportent des solutions concrètes et montrent qu'une transition agroécologique rentable et favorable à la nature est possible et existe déjà en Wallonie. C'est l'objectif du concours Qu'elle est belle ma prairie.

Les lauréats en province de Liège

©dr

Christine Schleck, premier prix du concours en 2020, est installée à Recht depuis 2014. Cette agricultrice a repris les terrains de son père pour son élevage croisé de herefords allaitantes et de glanviehs (une race allemande) dont elle vend la viande aux particuliers et aux restaurants. Sur sa ferme, Christine Schleck tente de produire un maximum de foin, pour limiter l'enrubannage, et par là, sa consommation de plastique. Cette année, elle présente une prairie de fauche maigre submontagnarde, devenue une prairie de haute valeur biologique depuis déjà dix ans. Le site abrite des petits rhinantes, des géraniums des bois, des marguerites, du fromental, de l'avoine dorée… et invite à la balade grâce au bois tout proche.

©dr

En 2007, à Bullange, Tanja Kessler se lance, elle, dans l'élevage bio… avec deux chevaux et trois vaches. Aujourd'hui, sa ferme abrite 45 charolaises et 17 chevaux de races halfinger et schwarzwälder. Elle vend le bœuf en colis, et est une des rares productrices belges de lait de jument, qu'elle transforme et écoule en circuit court. Sa ferme accueille également des activités pédagogiques. La prairie qu'elle présente est un pré de fauche montagnard situé en bordure d'une prairie humide à canches et bistortes, dans la réserve naturelle domaniale de la vallée de la Holzwarche. "Le foin est comme du thé pour les chevaux", explique Tanja Kessler. La flore se compose de fenouils des Alpes, de narcisses, de raiponces noires, d'orchidées… tandis que les très rares papillons moiré franconien et nacré de la bistorte y accomplissent leur cycle de vie.

©dr

Quant à Elena et Simone Theissen, les deux sœurs sont également installées depuis quelques années à Bullange. Elles ont repris la ferme familiale convertie en bio en 1998 dont le cheptel se compose principalement de vaches croisées jerseys et holsteins. Dans leur ferme, elles pratiquent le vêlage saisonnier au premier trimestre de l'année et le pâturage sur gazon court. Ce système consiste à maintenir l'herbe à une faible hauteur pour fournir un fourrage de grande qualité aux vaches laitières tout au long de la saison. Ces techniques s'associent parfaitement avec des terres gérées extensivement, prouvant que production et préservation de la biodiversité sont compatibles. Leur prairie se situe en zone Natura 2000, dans la vallée du Medemberbach. Ce qui en fait la beauté, ce sont le paysage, les cours d'eau et les nombreux papillons qu'on y rencontre.

Dix lauréats ont été sélectionnés sur l’ensemble de la Wallonie sur base de la valorisation de leurs prairies pour leur élevage, mais aussi sur la qualité biologique des prairies présentées. Le gagnant sera présenté à la Foire agricole de Libramont et recevra un jeune bovin de la race de son choix pour sa ferme.