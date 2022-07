Carac’Terre, la nouvelle exposition sur le Fromage de Herve à voir tout l’été

Carac’Terre, c’est la nouvelle exposition en plein air proposée par l’Echevinat du Tourisme de la Ville Herve, durant tout l’été.

Entièrement consacrée au célèbre Fromage de Herve, cette exposition retrace ses origines, ses particularités liées au terroir et au Pays de Herve. Elle le décline également dans la cuisine d’aujourd’hui, le met en évidence dans l’art et présente les confréries et les producteurs locaux.

"Cette exposition se calque sur le même principe qu'Art'38, proposée en 2021 sur le la Ligne 38, explique Isabelle Levaux, l'Echevine du Tourisme. En effet, fort du succès de l'année passée, nous avons décidé de renouveler le concept d'exposition et nous voulions mettre l'accent cette année sur le produit de bouche phare de notre commune : le renommé Fromage de Herve. Pour l'occasion et mener à bien ce projet, nous nous sommes entourés d'un créateur d'images de notre localité qui nous a aidés à mettre en lumière le Fromage de Herve dans tous ses aspects."

Les 6 modules de 4 faces proposent de magnifiques photos, anciennes et actuelles qui ont trait au Fromage de Herve et à la culture locale. Plusieurs personnalités, notamment des Citoyens d’Honneur de la Ville de Herve, se sont prêtées au jeu et ont pris la pose pour les besoins de l’exposition, notamment Jean-Philippe Darcis et son complice Julien Lapraille, qui proposent tous les deux une recette inédite avec le Fromage de Herve, Martin Charlier alias Kiki et son amie Isabelle Hauben, le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, Guillaume Radermecker jeune humoriste du cru, les Fromagères, l’équipe féminine de football locale, et bien sûr les confréries et trois producteurs locaux.

Cette exposition entièrement gratuite est à voir sur l’esplanade de la Maison du Tourisme du Pays de Herve jusqu’à la fin août. Elle sera ensuite déplacée à la Foire agricole de Battice, le 1er week-end de septembre.

Une belle découverte en perspective.