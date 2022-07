Gros incendie dans le zoning de Chaineux/Petit-Rechain à Verviers

Un feu s’est déclaré ce dimanche en fin de journée, vers 17h45, dans une usine du zoning de Chaineux/Petit-Rechain, avenue André Ernst.

Fermer vos fenêtres!

Les pompiers de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau sont arrivés sur place vers 18h. La zone de secours demande à la population de Chaineux, Battice et Manaihant de fermer les portes et fenêtres des habitations en raison des fumées potentiellement toxiques.

Chez Simonis, sur l’ancien site d’Onduline

L’incendie ravage, en effet, l’ancien site industriel d’Onduline à Verviers. L’entreprise concernée par l’incendie est la société Simonis, l’un des trois leaders mondiaux dans le recyclage du caoutchouc vulcanisé et non vulcanisé et propriété de la famille Göbbels.