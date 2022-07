Incendie dans le zoning de Petit-Rechain : de la mousse à Verviers et Dison !

Comme nous l'indiquions ce dimanche soir et ce lundi matin, un important incendie s'est déclaré au sein d'une entreprise à Verviers, dans le zoning de Petit-Rechain (Simonis, un des trois leaders mondiaux dans le recyclage du caoutchouc vulcanisé et non vulcanisé et propriété de la famille Göbbels).

Ce lundi matin, l'incendie était sous contrôle mais les dégâts sont importants... comme les conséquences liées au sinistre, visible à plusieurs kilomètres.

En effet, un stock de pneus découpés était la proie des flammes, ceci expliquant l'important nuage de fumée et les mesures de sécurité mises en place par la police de la zone Vesdre et les pompiers... Des bonbonnes auraient également explosé sur le site.

Au total, une centaine d'hommes des services de secours ont participé aux opérations. Outre les pompiers, la protection civile s'est également rendue sur place et, dès ce dimanche, un hélicoptère est intervenu pour effectuer des largages d'eau.

Ce lundi matin,une trentaine de pompiers et une dizaine d'agents de la protection civile étaient encore sur les lieux du sinistre qui n'a fait aucun blessé - par chance, il n'y avait personne sur place au moment de l'incendie. un léger dégagement de fumée était encore visible lors de la phase de déblais qui devait s'étendre sur quelques heures. Le zoning de Petit-Rechain était à nouveau accessible dès 6 h mis à part l'avenue André Ernest, entre les rues Biolleux et Gelée, afin de permettre au personnel de travailler en toute sécurité. Les entreprises situées dans ce périmètre étaient également accessibles aux employés, ont encore précisé les pompiers.

Mousse extinctrice

Suite à l’incendie, les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne Plateau ont par ailleurs indiqué qu'une importante quantité de mousse extinctrice avait été utilisée durant la nuit. Une partie de celle-ci est partie via les égouts et est ressortie à divers endroits de la Ville de Verviers et de la commune de Dison.

"Cette mousse n'est pas dangereuse et peut être comparée à du savon", ont précisé les pompiers. "Aucune action n'est actuellement nécessaire et la situation est suivie de près".