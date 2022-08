Interdiction d'allumer des feux en plein air sur le territoire de la province de Liège!

Catherine Delcourt, gouverneur faisant fonction de la province de Liège, a pris un arrêté de police ce 1er août portant sur l’interdiction d’allumage de feux en plein air sur le territoire de la province de Liège. Un arrêté à effet immédiat et qui restera en application tant que perdureront les conditions climatiques actuelles caractérisées, notamment, par des températures élevées et de faibles précipitations. Il s'agit ainsi de prévenir tout risque d’incendie dans les espaces naturels, compte tenu de la présence de camps de jeunesse sur le territoire provincial...

"L'autorité provinciale se base, entre autres, sur le dernier compte-rendu de la cellule sécheresse de la Région wallonne et sur un rapport émanant de la zone de secours 4 Vesdre-Hoëgne-Plateau. Ce sont les conditions climatiques que nous connaissons, et en particulier les fortes chaleurs et l'extrême sécheresse, qui imposent de prendre cette mesure, d'autant plus que ce scénario sec est appelé à se poursuivre", précise-t-on au cabinet du gouverneur de la province de Liège.

Il ressort, en effet, de l’indice sécheresse établi par l’Institut royal météorologique que l’est de la province de Liège apparaît comme une zone extrêmement sèche, ce qui est corroboré par le rapport précité.

Sont concernés tant les feux de fin de camp que les feux de veillée ou encore les feux de cuisson puisque l’arrêté prévoit qu’il est interdit de porter et d’allumer un feu en zone forestière, sans exception aucune. La même disposition est également de mise concernant l’extérieur des zones forestières, à l’exception des barbecues dans les propriétés privées ou à un endroit situé à une distance minimum de 100 mètres des lisières.

Enfin, l’arrêté prévoit qu’il est interdit d’utiliser un désherbeur thermique, d’allumer des lanternes célestes ou encore de jeter des objets en combustion (cigarette...).

De même, les tirs de feux d’artifice sont interdits, sauf autorisation communale.