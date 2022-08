Verviers: la Croix-Rouge distribuera des cartables et plumiers neufs aux enfants des ménages sinistrés

Depuis l'été 2021, à la suite des inondations, deux points d'accueil d'urgence de la Croix-Rouge ont été ouverts dans la commune de Verviers, à Ensival et Pré-Javais. Ceux-ci venaient compléter l'aide de la Maison Croix-Rouge de Verviers, installée rue Renkin depuis 1936. "Dans ces deux points d'accueil, 120 000 repas chauds ont été distribués tandis que des containers douches, juste à côté, étaient disponibles pour tous les habitants sinistrés. Les conseillers en logement y ont additionné 264 heures de permanence pour un total de 194 familles aidées dans leurs démarches administratives", souligne-t-on à la Croix-Rouge.

Aujourd'hui, la phase d'urgence cède la place à une aide inscrite dans la durée. C'estainsi que le point d'accueil temporaire d'Ensival, qui avait été établi dans un container sur la Grand'place, ferme ce 1er août. Les activités vont toutefois se poursuivre à quelques mètres de là, rue Jean-Martin Maréchal 6, au sein d'unenouvelle antenne de la Croix-Rouge de Verviers. Celle-ci ouvrira ses portes au public le 9 août prochain.



"Les personnes sinistrées y retrouveront de manière pérenne les mêmes services que ceux qui étaient proposés dans le container : un accueil du mardi au samedi (de 12 à 18 h en semaine et de 14 à 18 h le samedi) avec des boissons, café et des activités génératrices de lien social : jeux de société, activités intergénérationnelles, initiation au tricot… Une ludothèque y sera également disponible. Ces dernières semaines, le point d'accueil d'Ensival recevait environ 35 personnes chaque jour. Des équipes mobiles continueront à se rendre régulièrement à Pré-Javais".

Hausse des demandes attendue

Quant à l'antenne principale de la Croix-Rouge de Verviers, rue Renkin, elle reste disponible pour une aide alimentaire (repas sandwichs chaque jour et, dès le 1er octobre, réouverture du bar à soupe), une aide vestimentaire (vestiboutique) et dispose d’un magasin de produits d’hygiène. Une trentaine de personnes s'y rendent chaque jour. Durant l’année 2021, la Maison Croix-Rouge de Verviers a aidé de manière régulière 111 personnes différentes (dont 26 femmes) et 28 enfants.

"Malheureusement, on s'attend à ce que la fréquentation augmente encore à l'automne", explique André Rouffart, président bénévole de la Maison Croix-Rouge de Verviers. "Depuis les inondations, nous avons déjà pas mal de nouvelles personnes, des personnes sinistrées ou d'autres qui se retrouvent dans les soucis financiers à cause de la crise de l'énergie, ayant fait tourner des déshumidificateurs pendant des semaines et se retrouvant maintenant avec des factures énormes. Enfin, depuis les inondations, les prix des loyers ont flambé et de nombreuses personnes ayant de petits revenus ne s'en sortent plus".

Un million d'euros pour la commune de Verviers

La Croix-Rouge de Belgique précise que, grâce aux dons reçus, elle a octroyé 1 million d’euros à la commune de Verviers. "

Ce qui a permis, notamment, de distribuer à tous les habitants 500 déshumidificateurs; plus de 800 électroménagers divers; 60 brumisateurs antifongiques; 1 000 chauffages électriques d’appoint, de proposer une excursion à Pairi Daiza (5 bus) ou encore de rééquiper un club sportif. Dans la commune de Verviers, 943 ménages plus démunis ont reçu une aide financière directe pour un total de plus de 900 000 euros. Onze écoles et cinq écoles de devoirs ont également été rééquipées pour un montant de près de 550 000 euros. La Maison Croix-Rouge de Verviers a également acheté pour 20 000 euros d’électroménagers divers qui ont permis d’aider plus de 50 familles

".

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle antenne à Ensival,le 19 août prochain à 17 h 30,des cartables et plumiers neufs seront distribués aux enfants des ménages sinistrés en vue de la rentrée scolaire.