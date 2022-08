6000 m2 de prairie en feu à Andrimont

Vers midi, ce mercredi, les pompiers ont été appelés pour un début d’incendie dans une prairie à Andrimont, située rue Maurice Duesberg. Le feu semblait avoir démarré d’un chemin public longeant la prairie privée.

À leur arrivée, ce sont déjà environ 4000 m2 qui s'étaient embrasés,"avec le vent, le feu s'est propagé rapidement, il y avait déjà plus ou moins trois-quarts de prairie qui étaient touchés par les flammes. Des moyens relativement importants ont été déployés pour maîtriser l'incendie", déclare sur place le capitaine Olivier Giust, de la zone de secours de Vesdre-Hoëgne & Plateau. La cause de l'incendie pourrait être une cigarette mal éteinte jetée sur le chemin public.

Aucune victime n'a été déplorée. Le feu menaçait un bâtiment qui a réussi à être sauvé par les pompiers."On est arrivés très vite mais, avec l'intensité du vent et l'herbe qui est très sèche en ce moment, à cause des fortes chaleurs, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants", met-il en garde.

Appel à la prudence

Il rappelle aussi qu'il faut être très prudent:"Même si on n'est pas dans le Sud de la France, il fait chaud, il y a beaucoup de vent et l'herbe est sèche. C'est un cocktail explosif à la moindre étincelle, le feu peut partir à tout moment."

Pour le moment, il reste encore quelques points de chaleur à noyer pour éviter que le vent réactive le feu et que l’incendie redémarre.