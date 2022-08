Une cinquantaine de manifestants pour soutenir les victimes de viol

Suite à l’accusation de viol qui a secoué les réseaux sociaux et mis en cause le café Le Chicco à Verviers la semaine dernière, une cinquantaine de manifestants, sous l’impulsion du PTB verviétois, se sont rassemblés ce jeudi sur le coup de 18 heures pour soutenir les victimes de viol. pour crier tout leur soutien aux victimes.

Au départ, cette manifestation était prévue sur la place du Martyr, devant le Chicco qui, pour rappel, n'aurait pas grand-chose à voir dans cette histoire, comme le clame son patron. Pour rappel, cette agression datant de 2018 s'est passée hors des murs du café avec une personne qui n'a rien à voir avec celui-ci. " Non, non et non, il ne s'agit pas d'un membre du personnel " martelait Olivier Lopez.

Mais ce mouvement de grogne, non-autorisé par les autorités (et suite aux accusations de récupération politique), s'est délocalisé en dernière minute au niveau du palais de justice de Verviers."Nous allons devant le palais de justice car nous voulons que la parole des victimes soit prise au sérieux,précise le leader verviétois du PTB, Laszlo Schonbrodt.On veut mettre fin à l'impunité des agresseurs et soutenir les victimes. Nous croyons les victimes et nous les soutenons. Nous ne voulons pas que notre message soit dévié. Contrairement à ce qui a pu être énoncé, notre message est de dire que nous soutenons les victimes, que nous les croyons et nous voulons que leur parole soit entendue. C'est pour cela que nous nous rassemblons."