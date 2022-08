TC Verviers - 22 mois de prison requis contre un Malmédien poursuivi pour violences familiales

Un habitant de Malmedy, né en 1981, a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Verviers. L'homme, décrit comme "un tyran du foyer", est accusé d'avoir porté des coups à son épouse ainsi qu'à ses enfants. Les faits ont été découverts le 14 février dernier, à la suite d'une plainte déposée par la dame qui fait état de coups et de menaces. Dans ses déclarations, la victime mais aussi le fils du prévenu issu d'une autre union, décrivent des scènes de coups. "Madame présente des traces de strangulation au niveau du coup. Le fils, qui indique qu'il n'aurait jamais révélé les faits si sa belle-mère ne les avait pas dénoncés, dit recevoir des gifles ou des coups de poing toutes les semaines. L'enfant, né en 2010, rapporte aussi une scène au cours de laquelle il est plaqué contre le mur puis roué de coups de pied. Il raconte aussi être insulté et régulièrement traité de fils de pute par son père", détaille le parquet. Si le prévenu reconnait "être trop exigeant avec son fils et avoir été trop loin avec lui", il conteste les autres accusations. "J'ai bien donné quelques tapettes' pour les éduquer."

L'ex-compagne du prévenu décrit des scènes similaires. Le parquet estime que les préventions sont établies et réclame une peine de 22 mois de prison.

Jugement le 12 août.