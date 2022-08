Une édition record pour les caisses à savon

La course de caisses à savon à Stembert fut un grand succès, avec du monde et un nombre record de participants.

Dès ce dimanche matin, les caisses à savon ont dévalé les rues de Stembert pour la course annuelle comptant pour le Trophée des Petits Patelins. Et malgré deux éditions qui ont dû être annulées, les participants étaient présents en nombre."C'est même une année record,s'exclame Claude Orban, organisateur.Nous avons eu 57 participants, ce qui est quasi le double d'habitude. Le bilan est donc très, très bon au niveau sportif."Avec des caisses qui descendent à une moyenne de 60 km/h avec une pointe à 80 km/h à l'entrée du Grand vivier Avec plusieurs locaux qui ont participé à l'épreuve.

Mais aussi des caisses pour le moins originales telles une voiture de police avec gyrophares, une ambulance, la célèbre caisse de Quick et Flupke ou encore une caisse de fans du Standard de Liège. De quoi mettre l’ambiance comme il se doit.

Car il faut dire que cette course stembertoise est toujours populaire. Et là aussi, le bilan est très positif."Il y a du monde sur tout le parcours. C'est toujours bien de se retrouver et il n'y a pas que des Stembertois. Les personnes viennent de partout. Pour nous, l'aspect animation du village est le plus important. Que les gens se rencontrent et ressortent un peu cette année après deux ans de Covid."

Quant à l'année prochaine, l'édition s'annonce déjà importante avec la 25e course de caisse à savon à Stembert."On va au moins essayer d'aller jusque-là et on verra après. Mais pour le 25e, on fera quelque chose de particulier. On n'a pas encore réfléchi concrètement mais ce serait malheureux de ne rien faire de particulier l'an prochain!"