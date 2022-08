Accueil Régions Liège Verviers Sécheresse: de nouvelles Communes en passe de limiter la consommation d’eau? Theux, Pepinster et Stoumont ont pris des arrêtés de police afin de réduire la consommation d’eau. D’autres Communes de l’arrondissement de Verviers pourraient-elles suivre ? France Fouarge ©eda

L’arrondissement de Verviers traverse depuis plus d’un mois une période d’extrême sécheresse. En ce début d’août 2022, trois Communes ont ainsi déjà pris des arrêtés de police de restriction de consommation de l’eau de distribution. À Stoumont, Theux et Pepinster, ce précieux or bleu ne peut ainsi plus servir à arroser pelouses et jardin (avec des exceptions pour les potagers),...