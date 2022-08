Un événement musical international pour les 75 ans des Blancs-Moussis de Stavelot

La Confrérie des Blancs-Moussis fête cette année son 75e anniversaire. A cette occasion, elle organise un grand festival international de musique qui animera les rues de Stavelot les 20 et 21 août, a-t-elle annoncé mercredi lors d'une conférence de presse. "Depuis notre 50e anniversaire, nous avons pris l'habitude de marquer le coup en organisant un événement majeur. En 1997, 2007 et 2017, nous avons ainsi organisé 'Les Carnavals du Monde', une parade carnavalesque regroupant des folklores de tous les continents. Les trois éditions ont rassemblé plus de 20.000 personnes", a rappelé la Confrérie.

Pour son 75e anniversaire, cette dernière souhaite changer de style et se montrer plus créative et novatrice dans l'organisation, "la parade carnavalesque étant plutôt réservée à nos passages de dizaine", a-t-elle encore précisé. C'est ainsi qu'est né l'événement "Les Musicales - International Street Band Festival", un festival qui se déroulera sur deux jours, les 20 et 21 août, et qui aura pour cadre le cœur historique de Stavelot.

Au total, 16 groupes aux influences musicales diverses et sélectionnés par la Confrérie pour "leur ambiance particulièrement typée de festival de rues" se produiront aussi bien sur les quatre scènes que dans les artères de la ville durant le week-end.

La fête débutera le samedi à 16h30 avec une séance académique à la salle du chapitre de l'Abbaye suivie d'un vin d'honneur. Le festival proprement dit se déroulera le dimanche 21 août à partir de 11h00. L'anniversaire se clôturera le même jour vers 21h30 par le Rondeau des Blancs-Moussis.

Plus de 20.000 visiteurs sont attendus.