Eupen : un homme de 50 ans retrouvé blessé en pleine rue

Il était 20h20 samedi soir lorsqu'un homme de 50 ans a été retrouvé sur la Bergstrasse à Eupen par la zone de police Weser-Göhl.

L'homme a déclaré avoir été agressé et blessé par deux autres personnes. Il avait de multiples lacérations à l'arrière de la tête. Il connaît l'un des agresseurs par son nom. Presque au même moment, les deux "auteurs" présumés se sont présentés au commissariat d'Eupen et ont décrit leur récit de l'incident. Ils déclarent avoir été insultés et provoqués et n'ont fait que se défendre.

Un procès-verbal d'agression mutuelle a dès lors été dressé par les services de police.