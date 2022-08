Dix-sept ans de prison requis pour une double tentative d'assassinat à Dison

Le tribunal correctionnel de Verviers, a requis mercredi une peine de 17 ans de prison à l'encontre d'un quadragénaire poursuivi pour une double tentative d'assassinat perpétrée au détriment de son ex-épouse et de sa fille. Les faits ont été commis le 23 septembre 2021, rue Albert de t'Serclaes à Dison. Ce jour-là le prévenu a porté 10 coups de couteau à son ex-épouse et deux à sa fille âgée de 16 ans au moment des faits.

Lors de l'audience, le prévenu a expliqué être divorcé de la victime mais la voir encore régulièrement. "On était divorcé pour des raisons financières. J'avais encore des sentiments pour elle et je voulais que l'on règle le sort de notre patrimoine immobilier", a indiqué le quadragénaire qui suspectait son ex-épouse de le tromper.

Sur sa fille

"Alors qu'ils se trouvaient au snack pita exploité par madame, le prévenu lui a arraché son GSM en vue de vérifier si elle discutait avec un autre homme. Dans l'impossibilité de le débloquer, il s'est rendu dans un magasin, où il n'a pas été possible non plus d'accéder au contenu du téléphone. Furieux il est allé acheter des couteaux avant de se rendre au domicile de son ex-épouse, où il est entré de force par l'arrière", a détaillé le ministère public. "Elle a vu que j'avais un couteau et m'a dit: tu crois que tu es un homme parce que tu as un couteau? Ca m'a mis hors de moi et je l'ai frappée avec le couteau", a reconnu le prévenu qui dit ne pas avoir de souvenir d'avoir frappé sa fille.

Grièvement blessée, la mère de famille a passé 20 jours dans le coma. Touchée au niveau du thorax, la fille a été moins sérieusement atteinte mais le parquet estime toutes préventions établies en ce compris les deux tentatives d'assassinat. Il réclame 17 ans de prison à l'encontre du prévenu.

Jugement le 6 septembre