La Foire agricole vous invite à faire de l’agriculture votre affaire

Battice Les 3 et 4 septembre, la Foire agricole veut permettre de mieux comprendre l’agriculture et de rencontrer des acteurs de notre région.

C’est avec un certain soulagement et une grande impatience que les organisateurs ont dévoilé vendredi les grandes lignes de l’édition 2022 de la Foire agricole de Battice.

Prévu ce samedi 3 et dimanche 4 septembre autour du Hall des Criées, l’événement retrouvera en effet sa formule d’autrefois, après deux années de pandémie.

"La Foire se déroulera cette fois-ci normalement, sans la moindre contrainte sanitaire, explique le président Didier Gustin. C'est pour nous une petite victoire. L'année passée, cela nous a quand même demandé beaucoup de travail et engendré beaucoup de stress."

Pour cette 32e édition, l'équipe a opté pour un thème à la fois large et rassembleur : "L'agriculture, j'en fais mon affaire". Connaissez-vous les agriculteurs de votre région ? L'agriculture conventionnelle, raisonnée, biologique ? Les partenaires et les produits de l'agriculture ? Quelles sont les pistes d'action ? Ce sont autant de questions auxquelles la foire va tenter d'apporter une réponse.

"Notre objectif, c'est que les visiteurs aient une vue un peu plus précise sur le domaine et qu'ils puissent ensuite se faire leur propre avis", précise le directeur Benoît Wyzen.

Le plein d’animations

En plus de pouvoir flâner entre les stands de machines et d’entreprises agricoles et d’assister aux différents concours, le public pourra une fois encore découvrir une multitude d’animations, telles que des shows canins, du jumping commenté, des poneys games ou encore des démonstrations culinaires.

La Foire agricole de Battice recevra également, pour la deuxième fois consécutive, le Belge Quentin Vaerman, qui pratique l’art équestre, pour un spectacle détonant, alliant notamment numéro de garrocha (une sorte de perche) et voltige casaque.

Les plus petits retrouveront les manèges, les châteaux gonflables, les jeux en bois, deux spots d’accrobranche ou encore les tours en poneys.

"Cette année, il y aura aussi deux murs d'escalade", note Cédric Brouwers, trésorier. Il sera évidemment toujours possible d'aller à proximité des animaux. "C'est la réputation de la Foire. On a un grand nombre d'animaux présents sur le site. Des espaces "caresses" sont faits notamment dans le club de petit élevage", ajoute-t-il.

L’entrée passe à 10 €

Un petit changement est à noter du côté du prix de l'entrée. Habituellement fixé à 8 €, celui-ci passe à 10. "Nous n'avons pas eu d'autres choix, assure Didier Gustin. Cela a fait l'objet de grosses discussions au sein du conseil d'administration. Mais on fait face à des augmentations énormes au niveau des devis pour l'installation de la Foire."

La gratuité est toutefois maintenue pour les enfants de moins de 12 ans. "Le prix reste raisonnable quand on sait que toutes les activités sur le site sont gratuites", conclut-il.