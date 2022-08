A l'athénée Verdi à Pepinster, les premières primaires sont rentrées en mode sioux

La rentrée des premières primaires à l'athénée Verdi de Pepinster s'est déroulée dans un cadre un peu particulier lundi matin. Les 18 élèves ont pu cette année intégrer un conteneur-classe décoré sur le thème de la tribu et des Sioux, de quoi rendre l'expérience à l'école plus agréable.

L'athénée a été fortement touché par les inondations survenues durant l'été 2021. Cette année encore, pour la deuxième fois consécutive, les premières primaires ont effectué leur rentrée dans un conteneur. Pour rendre l'année plus agréable, l'équipe pédagogique en place a décidé de réaménager l'intérieur autour de la thématique de la tribu indienne.

Au sein de la classe, un espace dédié aux Sioux a ainsi été créé pour les enfants, qui étaient, pour l'occasion, déguisés en indiens lundi matin. Dans le coin gauche au fond, sur un sol couvert de planches, on trouve un totem, des peaux de bêtes, des bancs et un petit feu qui se colore selon le message que l'institutrice désire faire passer. Un tipi est même prévu pour permettre à chacun de s'isoler en cas de besoin. C'est là que toute la classe se retrouvera pour discuter, écouter de la musique, et lire, entre autres.

Cet espace va perdurer pendant au moins toute l'année scolaire. Il a fallu quatre jours, au total, pour aménager l'endroit, a expliqué Nicolas Thiry, qui a financé le projet et qui s'est également occupé du montage. "On a initié ce projet à trois sur la thématique des Sioux. La tribu, c'est un groupe d'individus solidaires. On a présenté l'idée à la direction puis tout s'est mis en place. On a tout réalisé nous-mêmes et acheté les matériaux dans la région."

"On voulait que la transition de la maternelle à la primaire se passe en douceur et que les enfants soient heureux de retourner à l'école", raconte David Englebert, l'artiste qui a pensé les lieux. "Ca les initie à l'art aussi." L'homme s'est engagé à revenir pendant l'année scolaire pour donner des cours d'éveil artistique aux enfants.