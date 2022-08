Une femme menace de jeter sa fille par la fenêtre de son appartement à Dison: les services de secours interviennent

Grosse frayeur à Dison. Ce mercredi après-midi, une dame menaçait de jeter sa fille par la fenêtre de son appartement annonce SudInfo ! Rapidement, les services de secours et la police ont bouclé la rue Albert Ier à Dison vers 15h. Ce sont des voisins, pris de panique, qui ont remarqué la scène et ont appelé les services concernés. Ce serait déjà la seconde fois que cette scène se produit. C'est ce qu'a annoncé la bourgmestre, Véronique Bonni, qui était présente sur place et a vu toute la scène.

Heureusement, les services de secours sont parvenus à récupérer l'enfant juste à temps. "La petite fille a été prise en charge par un service d’aide à l’enfance spécialisé", annoncent également nos confrères.