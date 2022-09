Jalhay : l’E42 fermée en direction de Malmedy à cause d'un incendie

L’autoroute E42 est fermée en direction de Malmedy et de Saint-Vith afin de permettre aux pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne&Plateau d’éteindre un feu de broussailles à hauteur de Sart-lez-Spa.

Au total, 28 hommes ont été envoyés sur place, équipés de deux autopompes, d’un camion pour les feux de forêt, de deux citernes et de deux véhicules pour le balisage. Un officier est également sur les lieux, de même qu’un drone afin d’avoir une vue élargie de la zone impactée.

L’autoroute E42/A27 a été temporairement fermée à la circulation, ce qui a des conséquences évidentes sur le réseau secondaire et plus particulièrement sur la nationale entre Sart Station et Francorchamps. Un secteur à éviter ce lundi midi…