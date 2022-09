Accueil Régions Liège Verviers Andrimont : Il étrangle son fils ! Le père s’en est pris à l’enfant parce qu’il l'a soupçonné d’avoir mangé des crevettes Sarah Rasujew ©RASUJEW

Jean-Marc 35 ans et Sabrina 40 ans, des habitants d’Andrimont près de Verviers ont écopé de 30 mois et 24 mois de prison avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant la cour d’appel de Liège pour avoir maltraité leurs enfants. Un climat de terreur sévissait au sein de la famille. Les trois enfants alors âgés de 11, 12 et 17 ans ont été régulièrement frappés et brimés. Mais la scène la plus grave s’est déroulée...