Région de Verviers : L’identité de plusieurs bourgmestres usurpée

De nombreux bourgmestres de la région de Verviers sont actuellement victimes d'un piratage de leurs adresses mail. "Sam Magotteaux (NDLR : conseiller communal) m'a prévenu lors de l'inauguration de la foire agricole à Battice ce week-end qu'il avait reçu un message un peu bizarre. Il était persuadé que mon adresse mail avait été piratée. Apparemment, l'ensemble des conseillers communaux ont reçu un mail de mon adresse privée gmail leur demandant de me recontacter discrètement…", rapporte ce jeudi 8 septembre 2022 le mayeur de Welkenraedt, Jean-Luc Nix. Dans ce courriel, les pirates informatiques écrivent : "Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'accorder une minute pour m'aider à terminer une tâche discrètement. Je souhaite recevoir votre réponse par e-mail car je suis actuellement en réunion. Cordialement", en signant du nom du bourgmestre. Aucune pièce jointe ou adresse URL n'est cependant présente.

"La société qui m'a dépannée dès mardi, OV informatique à Henri-Chapelle, m'a signalé qu'elle avait d'autres clients bourgmestres dans le cas", signale-t-il.

Nos confrères de Vedia ont ainsi recueilli les témoignages de différents bourgmestres du sud de l'arrondissement. C'est le cas du Malmédien Jean-Paul Bastin qui explique que les membres du collège communal n'ont pas été dupes : "Plusieurs détails ont rapidement mis la puce à l'oreille des correspondants, comme l'adresse mail, avec mon nom, mais ce n'était pas une adresse officielle. Par ailleurs il y avait le vouvoiement utilisé, ce qui n'a pas lieu quand je communique avec d'autres membres du collège. Et puis on commence à être habitués à ce type de mail."

Daniel Stoffels (Waimes) et Didier Gilkinet (Stoumont) en ont été également victimes. Attention il s’agit bien des adresses mail et non pas des ordinateurs de nos élus qui sont concernés..