Un nouveau bureau de poste permanent à Verviers

Un nouveau bureau de poste, avec de nouvelles installations, est prêt à accueillir les Verviétois dès ce mardi. Pour rappel, les anciens bureaux, situés rue du Collège, avaient été entièrement détruits lors des inondations. L’eau est montée jusqu’à 1,80 mètre, détruisant tout le matériel, l’équipement électronique et l’infrastructure du bâtiment. Réemménager dans le bâtiment initial nécessitait de lourds travaux de réfection.

Après réflexion et installation d’un bureau de poste temporaire en gare de Verviers – qui fermera ses portes le 12 septembre -, bpost a choisi de déménager et de prendre place dans un nouveau local, dont l’emplacement était stratégique au 21 de la rue de l’Harmonie.

Le bureau, entièrement neuf permet aux clients et aux employés de s’y sentir bien. Une nouvelle équipe, composée de visages familiers et de nouvelles recrues, accueillera les clients dans le nouveau bureau dès mardi.

“Nous remercions les Verviétois pour leur patience”, explique Alberina Pecani, le responsable du bureau de poste. “La situation n’a été facile pour personne. Bpost a fait de son mieux pour assurer un service optimal le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Les équipes se sont investies pour trouver des solutions et continuer à servir les clients. Nous sommes heureux de retrouver un bureau de poste permanent pour y accueillir les clients de façon optimale.”

Le bureau de poste sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures et le samedi, de 9h à 12h30.

Le bureau verviétois en quelques chiffres :

- 7 employés : 5 collaborateurs commerciaux, 1 expert financier et une gestionnaire de bureau accueillent les clients

- 531 m² de superficie

- 6 guichets

- 2 sas d’accueil pour les clients

- 2 distributeurs de billets

- 2 selfbanks pour les opérations courantes (uniquement virements et extraits, pas de retrait de cash).