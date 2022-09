Theux : qui a vu Marie Grange ?

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Le lundi 12 septembre 2022, vers 18 h 30, Anne Marie Grange, une dame âgée de 88 ans, a quitté la maison de repos Sainte-Joséphine, site Belvédère, située avenue Reine Astrid à Theux. Elle ne s’est plus manifestée depuis.

Madame Grange mesure 1 m 60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux courts et gris et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris foncé, un pull mauve clair et des baskets noires avec une ligne blanche.

Madame Grange peut paraître confuse.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.