Francis Bastin, échevin à Spa, est décédé

C’est une triste nouvelle qui nous est parvenue ce vendredi matin. Francis Bastin, échevin de l’Enseignement des Classes moyennes des Affaires économiques du Jumelages et de la Jeunesse de Spa est décédé la nuit de jeudi à vendredi.

Âgé de 75 ans, ce Spadois est depuis de nombreuses années au sein du groupe politique MR de la bourgmestre Sophie Delettre et, avant, de Joseph Houssa.

D'ailleurs, à propos du "Chef" Houssa décédé en 2019, il en partageait quelque peu le surnom. "Au revoir CHEF…. ! Jamais je ne t'oublierai ! Ton amitié et notre grande complicité… Repose en Paix… !" écrit ce vendredi matin Jean-Jacques Bloemers sur Facebook. D'ailleurs, les marques de sympathies pleuvent pour l'échevin qui était malade depuis plusieurs années. "Oh quelle tristesse. Il était un dévoué, un engagé pour sa ville, un bosseur. Et une crème de brave type…" écrit également Gaëtan Plein sur Facebook.