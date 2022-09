Accueil Régions Liège Verviers "Tous au parc", un week-end festif en vue à Verviers Samedi et dimanche, place à de nombreux concerts et animations pour marquer le lancement de la saison du centre culturel de Verviers. Sarah Rentmeister ©EdA Philippe Labeye

C'est un événement annuel qui attire chaque année petits et grands pour son côté convivial, gratuit, festif et musical. "Tous au parc", comme son nom l'indique, invite les Verviétois au sens large à rejoindre le charmant et verdoyant parc de l'Harmonie, en centre-ville, pour vivre deux jours d'animations et de spectacles marquant l'ouverture de la saison du centre culturel, qui met ce week-end sur pied. "Cela permet aussi de nous faire connaître auprès d'un public qui ne nous connaît pas forcément", commente Charlotte Denis, chargée de communication. Une édition retour à la normale après le Covid qui avait...