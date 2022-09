Attaque de loup à Waimes : six moutons morts à Ovifat

Très mauvaise surprise pour Joé Thunus, ce vendredi 23 septembre 2022. Dans sa prairie, située à Ovifat, l’homme a découvert quatre moutons égorgés et déjà morts, alors que l’état de deux autres, blessés, ne laissait d’autre choix que l’euthanasie par un vétérinaire.

Naturellement, le Waimerais a directement songé à une attaque de loup. D'autant plus qu'un premier de ses moutons avait été tué par un canidé, au début de ce mois de septembre. "Le DNF est venu sur place ce matin (NDLR : vendredi, donc) et m'a confirmé qu'il s'agit bien d'un loup", nous précise-t-il. Un dédommagement financier est prévu. Et la Région wallonne "va intervenir pour me faire une clôture plus haute, c'est-à-dire de deux mètres, avec du courant".

Le troupeau de Joé Thunus se composait de dix mères et sept jeunes. Ce sont uniquement des mères qui ont perdu la vie. "C'est triste, car j'étais censé avoir des jeunes en novembre ou décembre, par elles, justement", conclut notre interlocuteur, qui élève des moutons "par passion" et non par activité professionnelle.

Début septembre, une attaque de loup avait également eu lieu à Sourbrodt. Voici un an, en septembre 2021, le Jalhaytois Michaël Rood avait lui perdu… 36 moutons, après le passage d'un loup.