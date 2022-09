Des fontainiers sont recherchés en régions liégeoise et verviétoise

Fontainier est un métier spécifique et il n'est pas toujours aisé, pour les entreprises concernées, de recruter de la main d'oeuvre...

Qu'est-ce qu'un fontainier? C'est un technicien qui assure le bon fonctionnement des réservoirs et des canalisations afin que le consommateur bénéficie d'une eau de qualité et à la bonne pression. Il est amené "à poser des tuyaux de tous matériaux et toutes dimensions, à assembler tous types d'appareil et pièce de fontainerie ainsi qu'à réaliser tous types de jonction entre les réseaux et des raccordements particuliers. Les interventions urgentes pour réparer ces réseaux en cas de fuite font également partie de ses tâches", précise le Forem, qui répond à l'appel d'entreprises qui ont décidé de s'unir afin de trouver et de former leurs fontainiers.

Après deux premières opérations "Coup de poing pénurie" dans le Hainaut et le namurois, le Forem organise une troisième formation pour l’entreprise TEGEC (Alleur), active dans les travaux publics, et la SWDE (Société Wallonne des Eaux).

A l'heure actuelle, TEGEC recherche 30 nouveaux collaborateurs, dont des fontainiers.

Intéressé(e)? Une séance d'informations est prévue le 7 octobre prochain au centre de compétence Forem Polygone de l'Eau à Verviers (rue de Limbourg 43).

"Les formations Coup de poing pénurie sont des formations sur-mesure élaborées avec l'entreprise. Les personnes qui termineront avec succès leur formation auront au minimum 80 % de chance de décrocher un des CDI offerts. A l'issue des dernières formations Coup de poing pénurie, près de 100 % des candidats qui avaient réussi la formation ont été engagés", relève-t-on au Forem.

A noter que les candidats seront amenés à réaliser des tests (mathématiques et français) et à passer un entretien de faisabilité ainsi qu’une visite médicale. Le Forem précise que la motivation sera un élément déterminant ainsi que la possession du permis de conduire.