TC Eupen - Deux ans de prison pour deux auteurs de cambriolages

Deux hommes, nés en 1970 et 1981, ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel d'Eupen à des peines de deux ans de prison et 800 euros d'amende pour des cambriolages commis à Raeren, Lontzen et La Calamine. Le 24 novembre 2019, un homme a contacté la police pour indiquer qu'il avait vu deux personnes suspectes dans l'allée de ses voisins. Il avait aussi aperçu les faisceaux lumineux de lampes de poche dans la maison voisine. Des photos de la voiture à bord de laquelle circulaient les suspects ont aussi été transmises à la police.

Ce véhicule a été repéré par la police, qui le prendra en chasse. La voiture accidentée sera finalement immobilisée à La Calamine. Les suspects ont pris la fuite à pied. L'un d'eux a été interpellé un peu plus tard. Le véhicule à bord duquel ils circulaient avait été volé en Allemagne quelques jours plus tôt. L'enquête a permis d'identifier le second suspect également.

Les deux hommes écopent de peines de deux ans de prison et 800 euros d'amende. Ils doivent aussi indemniser une partie civile à hauteur de 263 euros.