TC Eupen - Deux ans de prison pour le vol d'une voiture ancêtre

Deux ressortissants des Pays-Bas ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel d'Eupen à des peines respectives de un et deux ans de prison. Les deux comparses sont accusés d'avoir volé le 24 août 2019 une voiture ancêtre de marque Mercedes 190 SL, datant de 1962. Ce jour-là, le propriétaire de la voiture a signalé à la police le vol à Eupen. Un peu plus tard, la voiture s'est garée sur le parking d'un magasin et son occupant a pris la fuite. Il sera finalement interpellé mais refusera de donner l'identité de la personne qui l'accompagnait. L'analyse des images de caméras de surveillance permettra d'établir que le propriétaire de la Mercedes a été suivi par une voiture immatriculée aux Pays-Bas. Un des deux occupants de la voiture en est sorti et a volé l'ancêtre.

Le conducteur de la voiture a pu être identifié grâce aux plaques d'immatriculation. L'homme, né en 1982, qui a volé la voiture est en récidive légale et a été condamné à plusieurs années de prison en Allemagne. Il écope d'une peine de deux ans de prison.

L'autre prévenu, né en 1985, est pour sa part condamné à un an de réclusion.