De faux billets de 10 € et 20 € circulent dans la région de Herve

La zone de police Pays de Herve met en garde : de faux billets de 10 euros et 20 euros circulent.

Sur leur pageFacebook, ils aident les citoyens à les reconnaître.

Deux indications

1. L'inscription "Movie Money" située en dessous du drapeau européen.

2. L'inscription "This is not legal. It is to be used for motion props" ce qui signifie "ceci n'est pas légal, c'est utilisé comme accessoire de cinéma".

"Si vous êtes en possession d'un faux billet, remettez-le à un poste de Police", indique la cellule prévention de la zone de police du Pays de Herve.