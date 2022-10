Chantier sur l’autoroute entre Welkenraedt et Battice : deux bretelles de l’échangeur de Battice fermées dès mercredi

Ce mercredi 19 octobre, le chantier de réfection des revêtements de l’E40/A3 entre Welkenraedt et Battice en direction de Bruxelles entrera dans une nouvelle phase : l’échangeur n°37 bis "Thimister-Clermont" sera libéré, par contre deux bretelles de l’échangeur de Battice seront fermées.

Ce mardi 18 octobre en soirée, les travaux de réfection des revêtements portant sur l’échangeur n°37 bis "Thimister-Clermont" en direction de Bruxelles s’achèveront. Les usagers pourront à nouveau emprunter l’échangeur.

Du mercredi 19 octobre jusqu’à la fin du mois d’octobre (sous réserve de conditions météorologiques favorables), les usager circulant sur l’E40/A3 vers Bruxelles ne pourront plus emprunter les bretelles de l’échangeur de Battice permettant de se diriger vers l’E42/A27, tant vers Verviers que vers Battice. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°36 "Barchon". Par ailleurs, comme depuis le début du chantier, entre Welkenraedt et Battice, une voie reste disponible en direction de Bruxelles avec une vitesse limitée à 70 km/h. L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois d’octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

2,5 millions

Ce chantier a débuté le 5 septembre dernier afin de réfectionner les revêtements de l’E40/A3 de Welkenraedt à l’échangeur de Battice, soit sur près de 9 km, en direction de Bruxelles. Dans la même direction, les bretelles d’accès et de sortie n°37 bis "Thimister-Clermont" sont également réhabilitées, ainsi que les amorces des deux bretelles de l’échangeur de Battice connectant l’E40/A3 depuis Aachen à l’E42/A27 (vers Battice et Verviers).

Ce chantier représente un budget de près de € 2,5 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage et réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est l’association momentanée Baguette-Bodarwe qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.