Verviers : un masseur poursuivi pour atteinte à l’intégrité sexuelle d’un client

La victime, un sexagénaire, décrite par le ministère public comme présentant un léger retard mental, a déposé plainte sur conseil de sa posturologue.

"C'est elle qui l'a envoyée chez ce masseur de bien-être afin de soulager certaines douleurs. Lorsque le sexagénaire lui a raconté les soins administrés, elle s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'actes sexuels. Elle lui a alors conseillé de déposer plainte", a détaillé la substitut du procureur du Roi.

Au total, la victime s'est rendue à six reprises chez le masseur qui pratique cette fonction gratuitement, dans le cadre de loisirs. "Le sexagénaire était naïf et ne s'est pas rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il n'avait pas de doute quant au traitement fourni", ajoute le parquet qui a réclamé une peine de 30 mois de prison.

Du côté de la défense, on conteste cette prévention. "Le client s'est mis nu, sans que je lui demande. Il a fait cela à plusieurs reprises et j'ai fini par lui dire que son comportement me dérangeait et que je ne le masserai plus", a raconté le prévenu.

La défense a plaidé en faveur de l’acquittement de son client, estimant qu’il n’y a pas d’élément attestant des capacités mentales limitées de la victime. Elle remet aussi en cause les experts qui ont procédé aux différentes expertises.

Jugement le 25 novembre.