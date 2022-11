TC Eupen - Jusque 6 ans de prison requis contre les suspects d'un home invasion à Verviers

Le tribunal correctionnel d'Eupen s'est penché lundi sur un important dossier de vol de marchandises survenus au sein de l'entreprise de transport et de logistique DB Schenker à Eupen. Onze personnes sont poursuivies dans le cadre de ce dossier. Parmi elles, quatre hommes sont aussi suspectés d'un home invasion, commis le 21 avril 2017 à Verviers, chez un employé de la société Trendy Foods, une entreprise active dans le commerce alimentaire et implantée dans le zoning de Petit-Rechain.

"Ce soir-là, un homme qui portait une tenue de la Poste et qui était muni d'un colis DHL, a sonné à la porte d'un employé de la société Trendy Foods. Rapidement, trois autres malfrats ont surgi. Ils ont ligoté les habitants des lieux avant de les amener au siège de la société. Ils se sont fait remettre des informations de manière à pouvoir y entrer sans que l'alarme ne se déclenche. Ils avaient pour objectif de voler des cigarettes", a indiqué le ministère public. Dans le cadre de ce home invasion, quatre plaques d'immatriculation, deux véhicules et deux remorques volés ont été utilisés.

L'analyse de la téléphonie des suspects a permis de déterminer que leurs téléphones se trouvaient à proximité du lieu des faits. L'ADN de l'un d'entre eux a aussi été retrouvé sur une veste de la poste découverte dans l'un des véhicules retrouvés. Pour ces faits, le parquet réclame une peine de 3 ans de prison. Une peine potentielle qui s'ajoute à celle réclamée dans le cadre des vols commis chez Schenker.

"Le 4 juillet 2016, trois palettes contenant 1.000 GSM de marque Alcatel ont été dérobées chez Schenker pour un montant d'environ 30.000 euros", a détaillé Andrea Tilgenkamp qui précise que l'un des suspects travaillait dans l'entreprise et était en mesure de savoir ce que contenaient les palettes emballées.

Un autre vol a été commis au sein de l'entreprise durant la nuit du 16 au 17 juillet 2016. Des appareils électroniques ont été dérobés pour un montant de 63.300 euros.

Le 4 décembre 2016, d'autres appareils électroniques de la marque Bose ont été volés. Le préjudice est estimé à 237.383 euros.

Enfin, en juin 2017, des marchandises de la marque Nike ont été subtilisées pour un préjudice de 400.000 euros, détaille la procureure.

Certains prévenus sont poursuivis pour le recel d'objets volés.

Pour les suspects impliqués dans les deux dossiers, les peines requises oscillent entre 45 mois et 6 ans de prison.

Pour les autres prévenus, les peines varient entre six mois et deux ans de prison, en fonction de leur implication et de leur éventuelle participation à une association de malfaiteurs.

Les plaidoiries auront lieu le 8 décembre.