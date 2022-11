Cambriolage : des drones en repérage au-dessus d’habitations ?

La zone de police Stavelot-Malmedy a reçu quelques plaintes de riverains qui ont remarqué des vols de drones au-dessus de leur habitation. Voyeurisme ou repérage en vue d’un cambriolage, la police ne se prononce pas pour l’instant mais rappelle que les vols de drones récréatifs ne sont autorisés que sur des terrains privés. « On a quelques faits constatés sur notre zone et c’est pareil dans les zones aux alentours, explique le chef de corps Bernard Goffin. C’est une tendance qu’on voit apparaître : aller filmer avec un drone à des endroits où ce n’est pas autorisé. On surveille cette infraction attentivement. » LC