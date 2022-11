Le veau de Malmedy tué par un loup dispersant

Le veau Bleu-Blanc-Belge, tué à Bellevaux le 9 novembre dernier, a bel et bien été tué par un loup seul confirme le SPW.

Le veau Bleu-Blanc-Belge tué à Bellevaux (Malmedy), ce mercredi 9 novembre dernier l’a bien été par un loup, informe le service Public de Wallonie (SPW).

L’analyse ADN indique un loup dont les caractéristiques génétiques n’ont pas encore été observées en Wallonie. Il s’agit d’un loup de lignée germano-polonaise mais présentant l’haplotype, issu de la lignée maternelle, dit "W2".

Jusqu’à présent, tous les loups de cette lignée génotypé chez nous portent l’haplotype "W1", par exemple, c’est le cas de la meute des Hautes Fagnes. Tandis que ceux de la lignée italo-alpine portent exclusivement l’haplotype "W22", c’est notamment le cas de l’individu GW2391m installé dans le Nord-Eifel.

Sur base de l’analyse génétique, on peut donc affirmer que cette attaque est le fait d’un loup dispersant, confirme le SPW.

Le lieu de l’attaque est d’ailleurs situé en dehors de la ZPP.

L’individualisation plus poussée de cet individu, le loup en cause, est en cours afin de tenter de retracer son origine et son parcours.

La meute "W2" la plus proche de chez nous est localisée en Rhénanie du Nord – Westphalie.

L’éleveur sera indemnisé et l’ASBL Natagriwal fournira conseil et expertise pour une éventuelle protection à mettre en place, conclut le SPW.

À noter que les attaques sur bovins sont pour l’instant très rares en Wallonie, souligne-t-il.